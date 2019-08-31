行政院長蘇貞昌今(31)日到高雄出席「用鋼業者真有力」座談會，被媒體問到近來韓國瑜抱怨愛情摩天輪，中央不幫忙高雄、以及對高雄目前建設的看法，蘇說「相關計畫只是聽韓市長在選舉時喊，還沒有看到具體的資料，也沒有看到具體的計畫，如果有，我們都一本公平，以及協助鼓勵的態度，希望高雄能更發展更好。」

愛情摩天輪其中最困難的，便是選址，許多土地已經有用途，記者問蘇是否願幫韓協調土地，蘇指出，港區的土地寸土寸金，也都有規劃，重大建設都在上面進行，如果韓要在既有土地上做新規劃，希望能看到相關資料，中央會秉持公平及協調的態度幫忙。

媒體問蘇，對韓上任後，高雄發展的看法，蘇說「韓市長有許多對市民的承諾，包括到太平島開挖石油會有3千億，不必靠中央，我們都很希望看到他選舉時的好構想能夠真正落實，這段期間以來，倒還沒有看到真正在高雄有什麼具體實際的建設。」

而韓常因故延遲、取消行程，像日前就因過於勞累，取消每個月都會有的民間夜宿、早餐會活動，蘇貞昌說「有些時候是(韓國瑜)請假出國，會有家庭旅遊，又有生病請假，倒是比較關心韓市長，一方面應該努力堅守崗位，做好公務，一方面也要注意健康，首長責任很重，市民期待市長做好市政，希望韓市長也要顧好自己的健康。」