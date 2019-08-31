今天是澎湖馬糞海膽開放採捕的最後一天，水產種苗繁殖場31日特地選在馬公市烏崁海域禁漁區辦理馬糞海膽放流，落實澎湖縣長賴峰偉所宣示的「縣府種苗放流將優先選擇有自主管理意識的社區」政策，這些只有3.4公分大小的小馬糞海膽苗，模樣十分可愛療癒，讓現場參與放流活動的人捨不得讓它們回到大海。

「烏崁海域栽培漁業區」為澎湖第一個由社區自主倡議成立的保育組織，並依照漁業法自主申請劃定為禁漁區，以海膽為漁業資源管理對象，澎湖縣政府106月5月23日依照漁業法予以同意，同時輔導社區成立巡守隊，會同岸巡人員落實執法，縣府水產種苗繁殖場往年都會在此放流海膽苗，復育當地的海洋資源。

今天放流的馬糞海膽苗體長2-4公分，數量大約1萬5千顆，預計1年之後可達繁殖體型，農漁局將陸續再進行其他魚、介、貝類繁養殖及放流，藉以增加當地海域的海洋漁業資源量，希望能幫助漁民提高收入。

縣長賴峰偉下午頂著炎熱的太陽參加放流，由農漁局副局長林文藻、馬公市長葉竹林、烏崁社區黃健忠等人陪同，賴峰偉說明，社區自主管理的觀念落實之後，政府相關單位接著投放資源，未來澎湖的海洋一定能活化，烏崁社區自我管理自家海域資源的積極作為，也展現縣府在漁業資源上「管理」與「復育」同步進行，在資源管理與漁民生計取得平衡。