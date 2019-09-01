國民黨總統參選人韓國瑜昨(8月31日)遭人在網路上惡意散播跳樓自殺身亡的消息，警方已經介入調查，而韓今(1)日在彰化展開一整天的競選行程，第一站他在鹿港天后宮受訪時，便說「2019年台灣最熱鬧的不是電子業、服務業，而是黑韓產業鏈，昨天寫我已經自殺，今天我一尾活龍來到鹿港，黑韓應該適可而止，不要激起全台民眾憤怒，這樣沒意思。」

韓國瑜1日競選行程來到彰化，要連掃8間宮廟，縣長王惠美陪同他到第一站天后宮，民眾十分熱情，在韓參拜完後要離開廟宇，儘管現場工作人員不斷大喊要支持者讓出條路，人流仍不斷往韓的方向湧上，最後只能在工作人員開道下，韓國瑜先到定點受訪，結束後趕往下一間廟。

媒體問韓，傳出郭台銘要找新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒當副手，韓回答「郭台銘董事長，黨內除了孫運璿前(行政)院長，幾乎沒有人拿過榮譽黨員，郭董既然拿到榮譽黨員，我們相信國民黨大家庭，歡迎郭董繼續團結強化國民黨陣容。」

但記者追問郭陣營已經開始釋放出郭即將參選，先後公開喊出會獨立參選、甚至想定副手人選，韓只回「還有沒有其他問題？」另有媒體問韓怎麼看韓郭配，韓說「謝謝。」媒體再追問若郭獨立參選，是否影響選情，韓說「現在不談，時間還沒到。」媒體最後問他，是否希望盡量整合，韓回答「當然希望，希望郭董跟我們並肩作戰，2020團結。」