大陸女星楊冪去年與劉愷威斷開5年婚姻，雙方的感情動向一直受到備受關注，日前楊冪被爆出與男星魏大勛在七夕時約會看展，疑似曝光戀情。雖魏大勛有出面解釋兩人只是朋友，但近日陸網傳出有個「在七夕被拍到的女星將會在生日時宣布戀情」，網友們立刻聯想到9月12日過生日的楊冪，尤其男方又出其不意地發了一篇文，兩者不謀而合令網友相當好奇。

近日微博上有網友爆料：「七夕被拍到的一對兒在女星生日時公開」，還補充說道「該女星之前婚姻口碑不好，會等一段時間公開。男星路人緣還可以，七夕試水路人反應還可。團隊在準備。」引起網友瘋狂揣測就是在指楊冪和魏大勛。

魏大勛小楊冪3歲，兩人在七夕被拍到一同看展，甚至還穿同款鞋，緋聞鬧得沸揚，雖男方當時有出面澄清：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心！」，但這回再次傳出兩人將官宣新戀情，他在8月30日發的文也被網友拿來臆測：「9月12日，花好月圓的日子，我預感願望一定都會實現！」雖是為了即將上映的電影《小小的願望》宣傳，但有一大票網友都歪樓表示：「我第一反應是楊冪的生日」、「冪姐生日！！」、「是在暗示什麽嗎？」、「為什麼是9月12日！」，瘋猜魏大勛可能意有所指，就等當天答案揭曉。（編輯：吳俐文）