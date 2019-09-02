▲據中央氣象局預測，北部、竹苗空品區今明為「橘色提醒」等級。圖為桃園市大園觀測站約12時觀測影像。（圖／翻攝自空氣品質網）
▲環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，民眾注意防範。（圖／NOWnews媒體庫）

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中央氣象局今（2）日上午預報，今日環境場為東南風，清晨北部及竹苗受背風渦旋影響，污染物易累積，中部空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級，北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級；明日受到渦流影響，污染物易累積，北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

依氣象局2日9時資料，2日環境場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件較差，清晨中部以北沿海地區受渦流影響，污染物易累積，午後西半部受光化作用影響，易使臭氧濃度上升。

根據環保署今日上午資料，宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖主要為「普通」等級，中部空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

▲9月2日全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。（圖／翻攝自環保署空氣品質網）
▲全國各空品區2至4日空氣品質指標（AQI）預報。（圖／翻攝自環保署空氣品質網）

氣象局指出，3日環境場為東南風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，北部至中部沿海地區受渦流影響，污染物易累積，午後西半部受光化作用影響，易使臭氧濃度上升。

3日各地區空氣品質方面，象局預測，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區主要為「普通」等級，中部空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，需減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

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