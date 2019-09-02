香港女星阿嬌（鍾欣潼）去年12月閃嫁「醫界王陽明」台灣醫師賴弘國，婚後夫妻倆經常曬恩愛，但近期卻屢傳婚變消息，繼5月兩人爆出分居後，賴弘國今（2）日又遭陸媒驚爆疑似約炮巨乳女網紅，爆料者信誓旦旦說自己手上有證據，甚至還傳出「視訊截圖」，而阿嬌也在午間發文對此作出回應，老公賴弘國也在留言處附和。

據搜狐娛樂報導，有網友爆料他手上握有「阿嬌老公約炮的證據」，該網友爆料聲稱：「我有阿嬌老公約炮的證據，太噁心了，他還作賊心虛，刪我評論！」更指出賴弘國喜歡關注女網紅，趁阿嬌不在時，對一名爆乳女網紅按讚，關注後又立刻取消關注，且這種行為已不是第一次。另外還PO出一張賴弘國滿臉漲紅，穿著浴袍正在視訊的截圖，氣憤表示阿嬌在內地辛苦工作，老公卻就在台灣各種瘋玩：「而且還叫你朋友刪除有關你的照片，希望你不要做對不起阿嬌的事，不然大家不會放過你。」

但當事者阿嬌卻在稍早發出貼文表示無奈：「開學第一天，這個熱鬧我們不湊啦，雨女無瓜（網路用語，意旨與我無關）。」似乎對賴弘國的緋聞不以為意，最後還附上一個吃西瓜的表情符號，老公賴弘國本人也在下面附和：「這個熱鬧我們不湊啦，愛妳老婆。」

但根據三立新聞網報導，這張滿臉漲紅的照片其實是先前賴弘國好友鬧著玩發出來的，並非女網紅流出的畫面，如今阿嬌和賴弘國也親自出面否認事實，果斷切割不實傳聞，也令網友紛紛出來為兩人說話：「大家就別瞎心疼了」、「人家都說了雨女無瓜，何必管人家家事」。（編輯：吳俐文）