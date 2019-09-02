▲房地產、房市、房價、買房、不動產、房產、租屋、公寓、租房、租屋。（示意圖／取自pixabay）
▲房地產、房市、房價、買房、不動產、房產、租屋、公寓、租房、租屋。（示意圖／取自pixabay）

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今（2）日各都地政局陸續公布8月份買賣移轉，截至中午為止已有台北市、桃園市、高雄市等三都的數據出爐。數據顯示，8月與7月相比，買賣移轉顯著下降，其中台北、桃園分別月減26.3％與19.7％，而高雄市月減25.6％、年減7.8％。專家分析，8月為農曆七月，因此買賣移轉量下滑並不意外，預估9月移轉量應該會有起色。

根據各都地政局公布的8月份買賣移轉數據，台北市月減26.3％、年增8.1％；桃園市月減19.7％、年增11.2％；高雄市月減25.6％、年減7.8％。

高雄市8月買賣移轉量不僅較7月低，同時也較去年同期下跌。台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，九合一選後利多出盡，回鄉購屋議題漸漸退燒，加上總統大選議題干擾，高雄房市降溫，隨著選舉漸熱，市場買氣恐怕也持續觀望。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡郎美囡指出，高雄市今年8月跟前一個月、去年同期相比同步走弱，除了民俗月干擾外，受總統大選影響頗深，高雄市今年買賣移轉棟數在3月份達到高峰後一路下滑，僅7月份部分建案為避開民俗月趕交屋，致使移轉棟數有小幅拉抬，整體而言交易熱度一路降溫，投資買盤縮手趨勢顯著。

台北市及桃園市在8月份的交屋量明顯緊縮，台北市的兩大移轉熱區大幅下滑，中山區月減27.7％、內湖區月減33.3％；而桃園市桃園區、中壢區兩大交屋重鎮的移轉量也減少許多，桃園區移轉量月減18.4％、中壢區月減25.2％，不過這兩都跟去年同期相比仍增加，顯示今年市場熱度還是優於去年。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，今年市場明顯復甦，成交價格也築底反彈，買賣雙方間的價格拉鋸擴大，加上總統大選影響，買賣雙方態度偏向觀望，故推估下半年整體交易量恐不如上半年熱絡。

張旭嵐也表示，受民俗月影響，許多買賣交易提早或延後辦理登記，因此8月份移轉量明顯下滑，其中因南部大雨影響交通，因此南台灣跌幅大，不過市場上看屋、議價熱度不減，也都比去年成長，預計9月份交易會略為回穩，而第四季雖然是傳統購屋旺季，但受到選舉干擾，市場買氣可能會受影響，讓價空間仍是決定成交的關鍵。

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