生華科 (6492-TW) 今 (2) 日宣布，乳癌新藥 CX-5461 已在加拿大完成人體一期臨床 – 劑量遞增階段試驗，將啟動下一階段 – 療效擴增族群試，且完成首位受試者收案，法人表示，2024 年乳癌市場規模上看 222 億美元，若新藥試驗進展順利，未來營運可期。

據統計，乳癌是全球最常見的女性癌症，2017 年全球乳癌藥物市場規模超過 146 億美元，估 2024 年可達 222 億美元，其中，治療方法以手術為主，其他則為全身性化學治療、標靶治療、荷爾蒙治療及局部性放射治療等。

生華科表示，乳癌新藥 CX-5461 獲選為加拿大「抗乳癌夢幻團隊」臨床新藥支持與臨床經費贊助，因此，乳癌新藥在加拿大執行試驗，試驗結果顯示，新藥安全性及耐受性良好，無重大疑慮，且已達安全性評估指標，將依規畫進行下一階段，療效擴增族群試驗。

生華科指出，由於目前運用 DNA 損傷修復的抗癌標靶藥物中，「靶向新型癌症療法 (PARP) 抑制劑」為第一代藥物，不過，病患使用一段時間會產生抗藥性，而 CX-5461 可直接對準癌細胞的 DNA，未來將有機會成為新一代 DNA 損傷修復的抗癌標靶藥物。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>