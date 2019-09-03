下周5許多上班族即將歡度中秋節，加上3天連假，更帶來廣大商機，中秋禮金也是大家關注的焦點，人力銀行今（3）日公布中秋禮金與過節計畫調查指出，有6成企業會發放中秋獎金，但今年平均發放的獎金較去年微幅縮水1.9%，恐怕將影響到年終獎金。

根據人力銀行調查顯示，合計有60.2%的企業透露，今年會發放中秋獎金，其中38.6%發放中秋獎金，但沒有中秋禮品，21.6%為兩者皆有，如果以企業發獎金的比例來看，低於去年的63.8%。

而其餘的39.8%，不會給員工秋節獎金，又分成了有31.4%會發放中秋禮品，剩下的8.4%，屬於不發放中秋獎金，也不送中秋禮品的情況。換算下來，相當於53%的企業今年會發放中秋禮品給員工，但如果以企業發禮品的比例來看，則又低於去年的57.1%。

針對會發放秋節獎金的公司，此次調查結果發現，有37.7%的企業預估，會發800元至1200元，同時也有19.4%的企業透露，今年的獎金將落在500元至800元，另外，發1500元以上至2000元則佔了10.1%，平均發放獎金落在1543元，比起去年的1573元少了30元，減幅為1.9%。

而今年上班族對於中秋獎金的期待也和企業出現落差，針對目前任職企業，有61.7%預估公司會發給員工中秋獎金，同時期望這筆獎金平均能有1755元，不過再與企業端平均值1543元相比，大約是87.9%，等於打88折。

整體而言，對於今年的3節獎金，有73.2%的企業表示，總金額算「持平」，11.5%表示是「增加」的，也有15.3%透露，比起去年其實是「減少」的。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序接近第四季，中秋獎金被視為年終獎金的領先指標之一，如果中秋節發放的獎金增加了，意謂著年終獎金也有機會跟著增加，反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。