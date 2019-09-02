隨著科技日新月異，加上網路時代的來臨，許多人對於「第四台」的需求越來越少，然而，近日有網友就在 PTT 問及「有沒有台北的第四台便宜到爆炸的八卦？」掀起一陣熱議，不少內行人紛紛點出第四台的背後秘辛。

原 PO 在 PTT 八卦版貼出一張第四台的收據並表示，自己以前在台中租房子 1 個月第四台就要 400 多，不過台北 15 個月只要 1800，等於 1 個月才 120，他並好奇詢問大家「有沒有台北第四台一個月只要 120 的八卦？」直言「終於找到台北比其他地方便宜的東西了欸！」

貼文一出，立刻引發網友熱論，大家紛紛留言「哪一家，我要買」、「這應該是套餐啦！」「沒寫錯，戰區搶客戶才有的價格」、「年份寫錯吧 ！三個月 1800」、「台灣八百多萬戶裡有五百萬戶訂閱有線電視，真的沒什麼人在看，但是 MOD 突破兩百萬訂戶很多人在看…」「集合式住宅密度高，建置成本低」、「我都馬看 MOD，而且現在 MOD 有自選餐，MOD 裡也有不少的第 4 台頻道，自由搭配選台，付小錢也能享受多元節目，不需要購買不常看的節目，經濟又實惠」。

另還有行家揭密第 4 台的產業秘辛，直指「最近生意搶很凶，價錢都可以談」、「上次要換家，就直接給對折優惠」、「騙你的，到期馬上漲回來再嗆你不爽去別間啊，然後說整區他們喬好了」、「整個社區要集體跳槽，那個價錢真的超棒」、「北 X 就是把你養習慣了再漲價，自己去 google 」、「漲價就換一家，又不是非競爭區只有一家可以簽」。（編輯：許苡晴）