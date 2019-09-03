許淑華
▲民進黨籍台北市議員許淑華呼籲黨中央儘快跟時代力量談好整合問題。（圖／記者劉育辰攝 2019.09.03）

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民進黨和時代力量在台北市第七選區（信義、南松山）的整合卡關。民進黨提名的台北市議員許淑華在今（3）日接受訪問時表示，自己在選區已經投入很長一段時間，不覺得自己會輸給陳雨凡，希望民進黨中央能盡快跟時代力量談好，不要消耗艱困選區候選人的戰力。

民進黨與時代力量尚未談妥台北市第七選區是否禮讓的問題，但已先分別提名許淑華、陳雨凡，兩人雖已談好比民調，也談過一次民調內容，但民進黨及時代力量黨中央未授權兩人比民調，更傳出陳雨凡提出希望許淑華讓幾個百分點，並主張若兩人民調加起來輸現任立委費鴻泰，她仍會參選，雙方協調面臨困境。

許淑華今日接受訪問時呼籲，民進黨中央能盡快跟時代力量黨中央談妥第七選區的整合文題，這樣繼續拖下去，只會消耗艱困選區候選人的戰力。另外，許淑華在接受「周玉蔻嗆新聞」訪問時也提到，民眾對於這一屆的立法委員存在很多質疑，因為同仁可能沒有抓對時間好好跟民眾溝通，導致民眾認為「為什麼民進黨在國會過半，但包含司法改革、酒駕等議題都沒有大幅度地推行」很多人因為這樣，會思考是否不該讓某黨獨大、而是應該三足甚至四足鼎立，讓很多候選人有危機感，政黨票可能因此流失。

許淑華坦言，不論未來在選區會面對多少個挑戰者，多一些年輕人參選很好，她會保持平常心看待，因為4年前的她跟現在的她已經不一樣了，在地方也爭取了許多建設，相信選民都看得到，無論對手派帥哥、美女都沒關係，畢竟立委選的是專業。

上週民進黨中執會被懷疑因「技術性杯葛」流產，這週中執會是否能順利公布提名人選？身為中執委的許淑華表示，相信這次應該不會再有「意外」。

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