民進黨和時代力量在台北市第七選區（信義、南松山）的整合卡關。民進黨提名的台北市議員許淑華在今（3）日接受訪問時表示，自己在選區已經投入很長一段時間，不覺得自己會輸給陳雨凡，希望民進黨中央能盡快跟時代力量談好，不要消耗艱困選區候選人的戰力。

民進黨與時代力量尚未談妥台北市第七選區是否禮讓的問題，但已先分別提名許淑華、陳雨凡，兩人雖已談好比民調，也談過一次民調內容，但民進黨及時代力量黨中央未授權兩人比民調，更傳出陳雨凡提出希望許淑華讓幾個百分點，並主張若兩人民調加起來輸現任立委費鴻泰，她仍會參選，雙方協調面臨困境。

許淑華今日接受訪問時呼籲，民進黨中央能盡快跟時代力量黨中央談妥第七選區的整合文題，這樣繼續拖下去，只會消耗艱困選區候選人的戰力。另外，許淑華在接受「周玉蔻嗆新聞」訪問時也提到，民眾對於這一屆的立法委員存在很多質疑，因為同仁可能沒有抓對時間好好跟民眾溝通，導致民眾認為「為什麼民進黨在國會過半，但包含司法改革、酒駕等議題都沒有大幅度地推行」很多人因為這樣，會思考是否不該讓某黨獨大、而是應該三足甚至四足鼎立，讓很多候選人有危機感，政黨票可能因此流失。

許淑華坦言，不論未來在選區會面對多少個挑戰者，多一些年輕人參選很好，她會保持平常心看待，因為4年前的她跟現在的她已經不一樣了，在地方也爭取了許多建設，相信選民都看得到，無論對手派帥哥、美女都沒關係，畢竟立委選的是專業。

上週民進黨中執會被懷疑因「技術性杯葛」流產，這週中執會是否能順利公布提名人選？身為中執委的許淑華表示，相信這次應該不會再有「意外」。