澎湖機場的航空櫃台X光機後側，有4座警世的海廢專櫃相當引人注意，原來是航空站邀請海廢裝置藝術團隊「O2lab海漂實驗室-澎湖」，以「大海帶給人類富饒、歡樂的生活」等4個主題呈現，希望藉此提醒往來客旅，關注全球日益嚴重的海洋廢棄物問題。

澎湖機場航空站表示，「O2lab海漂實驗室-澎湖」平時在澎湖沙灘撿拾來自世界各國的垃圾，數量之多令人觸目心驚，世界最美麗海灣-澎湖沙灘，竟已被海洋垃圾掩埋失色；團隊將撿來的廢棄物依續製作施工，設置「大海帶給人類富饒、歡樂的生活」、「可曾思考過，我們還給她什麼」、「海洋垃圾，沒有國界」、「希望妳能回到從前，無憂美麗」4座獨特的「海漂藝術專櫃」。

浮球、魚標、漂流木、漁網、塑膠等廢棄物，經過藝術家的巧思創造，成了警世的海廢藝術品；其中一幅塑膠碎片拼貼而成的世界地圖，下方用漂流木與牛仔布做成帆船，英文的「PEACE＆LOVE」，似乎在控訴著人類的無知、貪婪，該畫面看了讓人感慨良多，我們人類因石化產品而傷害海洋母親那麼深。

澎湖機場每年接待252萬的旅客，希望大家看到這4座海廢藝術專櫃，也能一起發願力行減塑愛地球，減少一次性塑膠產品的使用，讓大海回到從前無憂美麗的樣子，攜手愛護海洋；不過令航空站相當意外的是，這4座海廢專櫃設置後，已經意外成為往來商旅遊客熱門的打卡拍照景點。