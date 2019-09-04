台北市長柯文哲，與鴻海集團創辦人郭台銘及前立法院長王金平，三人共結政治同盟的態勢明顯。不過根據電子媒體公布的最新民調顯示，柯文哲在領銜創立「台灣民眾黨」，並表態支持郭台銘後，其民眾黨的支持者，並未隨著轉而支持郭台銘，而反而有比較多的支持者改支持民進黨提名爭取連任的總統蔡英文。對此柯文哲今天（4日）上午接受媒體訪問時，也直言不諱表示，「我的票要移轉到任何候選人，在過去的幾次經驗很清楚不太容易。」

隨著郭柯王三人定調結盟，柯文哲又成立「台灣民眾黨」，定調以不分區立委政黨票為主要戰場後，郭柯王三人在2020選戰分工態勢也明朗化：郭台銘投入總統大選，柯文哲征戰立委選戰，王金平則鞏固地方派系勢力。不過根據TVBS民調顯示，不只郭柯合作民調有下滑趨勢，似乎在總統大選中，兩人同盟無法達成一加一等於二的優勢。

對此柯文哲今天上午受訪時回應，表示在反送中事件的激化下，讓民進黨及蔡英文都能頻頻以「撿到槍、撿到砲、甚至撿到原子彈」的方式拉抬民調，民調現階段落後是正常態勢。不過現場媒體也追問，柯文哲自身的支持度，是否很難導向到其他人身上？對此柯文哲也回應，「這一定的啊，我發現我的民調要移轉不容易，也許太有個人色彩的太鮮明。」