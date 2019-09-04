台北市長柯文哲接受媒體訪問。
▲台北市長柯文哲接受媒體訪問。（圖／丁上程攝, 2019.9.4）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

台北市長柯文哲，與鴻海集團創辦人郭台銘及前立法院長王金平，三人共結政治同盟的態勢明顯。不過根據電子媒體公布的最新民調顯示，柯文哲在領銜創立「台灣民眾黨」，並表態支持郭台銘後，其民眾黨的支持者，並未隨著轉而支持郭台銘，而反而有比較多的支持者改支持民進黨提名爭取連任的總統蔡英文。對此柯文哲今天（4日）上午接受媒體訪問時，也直言不諱表示，「我的票要移轉到任何候選人，在過去的幾次經驗很清楚不太容易。」

隨著郭柯王三人定調結盟，柯文哲又成立「台灣民眾黨」，定調以不分區立委政黨票為主要戰場後，郭柯王三人在2020選戰分工態勢也明朗化：郭台銘投入總統大選，柯文哲征戰立委選戰，王金平則鞏固地方派系勢力。不過根據TVBS民調顯示，不只郭柯合作民調有下滑趨勢，似乎在總統大選中，兩人同盟無法達成一加一等於二的優勢。

對此柯文哲今天上午受訪時回應，表示在反送中事件的激化下，讓民進黨及蔡英文都能頻頻以「撿到槍、撿到砲、甚至撿到原子彈」的方式拉抬民調，民調現階段落後是正常態勢。不過現場媒體也追問，柯文哲自身的支持度，是否很難導向到其他人身上？對此柯文哲也回應，「這一定的啊，我發現我的民調要移轉不容易，也許太有個人色彩的太鮮明。」

相關文章

▲台船董事長鄭文龍（左）、海軍司令黃曙光（右）致贈蔡英文總統IDS潛艦模型。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.5.9）

台船為潛艦國造怒嗆中科院？海軍：專案進度正常

▲鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平23日在823砲戰紀念公園合體同台。（圖／記者陳明安攝, 2019.8.23）

郭柯王結盟熄火？　郭辦：那就想辦法再把這火點燃一下

高潞‧以用

求教王金平救立委身份？　高潞‧以用連三句不是否認

更多文章

民進黨立委陳明文。（圖／記者陳明安攝，2019.05.23）

陳明文掉300萬遭稱是政治獻金　兒嗆：質疑者心思邪惡

計程車來牽線「蔡柯會」再度引爆熱議！總統蔡英文與台北市長柯文哲，近日為台灣價值隔空互槓，2日兩人將再度碰面，因這場柯文哲組黨後，首次與蔡英文同框的碰面，更加引發各界關注。（圖／記者林柏年攝，2019,09,02)

批蔡政府軍購有問題　柯文哲酸：M1戰車買來又不能開上橋

台北市長柯文哲接受pop大國民蔡詩萍專訪。

稱自己是228受難者家屬仍綠底　柯文哲自爆：討厭外省人