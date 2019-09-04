民進黨今（4）日召開中執會通過6區域立委徵召名單。其中3名「政治菜鳥」學歷亮眼、經歷特殊成為這次名單裡的最大亮點。其中，長相帥氣的吳怡農有過華爾街、國安會的工作經驗，陸戰隊出身的他身材也相當精實，也因此擁有許多「吳太太」；發言人李問則是個超級軍事迷，不但在回台後放棄美國國籍入伍當裝甲兵，這次更選擇充滿戰地風情的馬祖挑戰區域立委；而被羅文嘉稱為「滿分女孩」的謝佩芬則是個超級學霸，不但擁有哈佛雙碩士學位還有台美雙律師執照。3位政治菜鳥這次投入民進黨艱困選區，又會創造什麼樣的成績？值得關注。

挑戰連江縣馬祖的發言人李問說他是個超級軍事迷、長期關注國防和外交議題，大學就讀台大人類學系時也經常在馬祖進行閩東文化、考古學的研究，時常往馬祖跑得李問，也被馬祖的戰地風光深深吸引，也對在馬祖生活相當嚮往，每次他想起冷戰國共對峙時的艱辛，就更能感受到民主自由的可貴。曾被名嘴周玉蔻逼問「憑什麼去馬祖參選？」的李問也強調，過去他在馬祖工作還有學術上的經驗、情感、朋友，都比一時半刻的政治更實在，未來會謹慎應戰，盡全力爭取馬祖人的支持。

才32歲的政治素人謝佩芬具有哈佛雙碩士、台美雙律師及格與聯合國的工作經驗，是個名符其實的超級學霸。謝佩芬表示，她在聯合國時深深感受到台灣的外交困境，所以下定決心為台灣奉獻一己之力，回台後進入國安會服務，具有外交、國安專長。謝佩芬說，民進黨徵召她參選大安區，其實徵召的不只是她一個人，而是台灣新的一代——「服務世代」，接下來她會用行動證明台灣年輕的服務世代已經做好準備在自己的專頁上貢獻一己之力、更願意投身公共事務、保衛台灣主權，並將大安區打造成一個讓學⽣可以開⼼學習、讓老師開心教學、讓家長放心、有信⼼的教育環境。

在記者會中，最後壓軸的吳怡農，是3個人之中最早曝光，也擁有最多粉絲的政治菜鳥。吳怡農曾在世界知名的華爾街工作，但最後還是選擇回家。吳怡農回台後，加入特戰部隊也因此擁有一副精壯、結實的好身材，加上帥氣的臉蛋，吸引了不少粉絲跟「吳太太」。

吳怡農說，他是個會義無反顧為台灣做事的人，很感謝民進黨願意給他這個政治菜鳥機會，接下來他會立刻展開請益拜會、尋求跟所有相同理念的人與團體合作。吳怡農也直接向現任中山、北松山的立委蔣萬安下戰帖，強調蔣萬安是個​​讓他尊敬的對手，但他骨子裡就是個特戰隊員，有勇猛頑強的精神，會讓自己成為蔣萬安尊敬的對手。

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​​這3位政治菜鳥接下來都將面臨一場非常艱困的選戰，在與媒體初見面的記者會中就算「再堅強」也難掩緊張與羞澀，而他們過去的故事、經歷，能否在選戰中替自己加分？或者是成為「不接地氣」包袱，都值得關注。不過，不可否認的是，這3張新面孔的出現，都已經為選戰注入一股清新與活力。