為了讓穆斯林教職員工生在校園內有合適的地點進行祈禱，國立臺灣大學（以下簡稱臺大）規劃綜合教學館4樓404室為祈禱室，並原訂於5月2日啟用。後來台大校方表示，因考量綜合教學館404教室每週仍有兩小時課程進行，為不影響課程進展，故取消啟用祈禱室。校內教職員工生對宗教信仰之祈禱需求與所需空間會再規劃。目前台大內穆斯林教職員工生的祈禱需求尚未解決，暫時也無後續相關消息。

而師大校內目前有本部博愛樓簡易祈禱處與林口校區專門設置的宗教室。林口校區僑生先修部的學生來自20多國，有近千名僑生，考量到印尼籍僑生信奉伊斯蘭教，穆斯林每天需朝麥加方向祈禱；緬甸籍學生以佛教信仰為主。因此於2016年設立了同時備有伊斯蘭教、佛教、道教、天主教與基督教的五大宗教室。有信仰的學生可依照各自需求到專屬的禮拜堂、祈禱室或佛堂進行宗教儀式，不限定單一特定宗教需求之學生。

僑生先修部學務組莊詠麟先生提到，五大宗教室使用率高，以基督教信仰的學生為主，穆斯林學生則多在自己寢室內進行祈禱，由於宿舍內較方便準備祈禱前的儀式。另外，他們也會使用定位麥加方向的手機App，以確認自己的祈禱方位是否正確。宗教室開放時間為早上八點至晚上八點，其餘時間僑生先修部學生可刷卡自由進出。設立宗教室方便僑生進行信仰儀式，也呈現照顧多元宗教信仰的必要性與趨勢。

目前師大校本部與台大尚未設立多元宗教室，隨著國際學生比例上升，宗教信仰的多樣性也隨之提高。如何包容與理解多元宗教信仰的教職員工與學生，是目前校方需要面對與考量的問題。