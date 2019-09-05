「很久很久以前，有個公主住在城堡裡……」相信不少女生、男生小時候都有一個夢幻的「公主／王子夢」，但當它出現在現實生活中，可不容易。日前，馬來西亞一名男子為了幫心愛的未婚妻完成「公主夢」，不惜花98,914美金（約296萬台幣）在他的傳統房子前蓋一座假城堡。

事實上，他的未婚妻Afza Farzana Ahmad從小就有公主夢，並且非常著迷灰姑娘和長髮公主的故事，並且時常和她的未婚夫說到她有多想擁有一場公主般的夢幻婚禮。

沒想到，Afza的未婚夫Rusydan把這番話聽了進去，動員全家為她打造一個公主主題的夢幻婚禮。「我們建造了一座城堡，並租了一輛馬車好完成她公主婚禮的夢想。」

就在結婚那一天，Afza的白馬王子搭著白色馬車來了，並在城堡前迎接他的未婚妻，離場前向宴請超過2000名的賓客揮手。「我真的很感謝我有機會完成夢想，我相信我們真的會幸福快樂一輩子。」24歲的Afza表示兩人在她就讀於馬來西亞彭亨大學時認識。「我們在2013年相識然後成為最好的朋友，一直到2015年我們正式開會約會。去年Rusydan跟我求婚，我就答應了。」整個交往過程跟婚禮一樣夢幻，願Afza與Rusydan永遠過著幸福快樂的日子。

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