不少民眾會在連續假期，安排與家人或朋友出遊，不過一名網友在 PTT 八卦版指出，每次規畫國內旅遊，認為住宿價格大致偏貴，和朋友寧願開車當天來回；好奇詢問廣大網友原因為何，貼文立刻引發熱議。

原 PO 以「為什麼台灣住宿這麼貴？」為題，貼文提到每次規畫國內旅遊，看到住宿價格雙人房 5000 元起跳，還不含早餐，覺得有些奇怪。接著指出「以前有文章說，因為炒房導致土地持有成本高，但是我去東京旅遊之後，發現東京的持有成本也不低，別人就是可以便宜又含有早餐是基本」。

原 PO 表示，國內旅遊展的住宿卷限制也不少，不僅限平日，還得避開節日與連假，使用前還需先致電詢問是否能使用，提供的品質也不若他人，直言「民宿就類似農舍，飯店就是外觀看起來長得像銀行的水泥建築，導致我寧願找朋友輪流開車一天來回，也不願意住宿」，不禁好奇台灣住宿價格偏高的原因為何。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「因為房子貴，薪水都被房貸房租吃光」、「因為有人花得起，你敢嘴？」；但也有人認為「不用成本逆？」「就不要在台灣旅遊啊」、「兩人房在台灣很多低於 5000 啦」、「東京房間坪數太小，建議跟其他地方比」、「你可以選便宜的啊，住飯店當然貴」、「我島內旅遊，每個縣市幾乎都住過，幾乎都不到 2000 啊？有的城市甚至不到 1000 」。

此外，也有內行網友分享省錢撇步「平日更便宜」、「台北市就住 airbnb 啊，其他縣市還好吧」、「有一堆便宜品質不錯的民宿」、「挑日期，找便宜」。（編輯：賴詠璿）