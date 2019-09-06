美國國會設立的美中經濟暨安全檢討委員會（ USCC ）， 4 日召開「 2019 年美中關係回顧」聽證會，華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS ）亞洲事務資深顧問葛來儀出席作證「若蔡英文連任成功，不會挑起軍事爭端」，但若國民黨勝選，將會衍生政治僵局。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS ）的亞洲事務資深顧問葛來儀， 4 日出席美中經濟暨安全檢討委員會（ USCC ）召開的「 2019 年美中關係回顧」聽證會，直言總統蔡英文若成功連任，並不會挑起軍事爭端，反指國民黨若勝選，恐將衍生政治僵局。

根據《美洲台灣日報》報導，葛來儀在美國國會設立的美中經濟暨安全檢討委員會聽證會指出，若蔡英文在總統大選連任成功，其採取激進政策、導致中國大陸發生軍事反應的可能性並不大，陸方不太可能排除對台「和平發展」的政策，因為對中國大陸而言，民進黨若勝選，獲得立法院多數席次，採取外交封鎖的成品效益，仍優於挑起軍事行動。

葛來儀也指出，雖中國大陸透過各方管道影響台灣大選，無論是運用媒體、社交平台、動員台商回台投票等，支持北京希望的親中候選人，若是國民黨獲得立法院多數席次，恐將產生政治僵局。美國哈德森學院（ Hudson College ）研究員小克雷皮內維奇（ Andrew Krepinevich Jr ）也在聽證會上指出，中國大陸並不願挑起戰爭，僅希望藉由軍事實力失衡「芬蘭化」台灣（芬蘭化意旨冷戰時期，芬蘭為顧及國家安全，任前蘇聯擺佈，排斥歐美國家為首的北約組織），讓台灣人知道反抗是無用的。（編輯：賴詠璿）