韓國瑜從國民黨初選出線後，首場大型造勢活動即將在明(8)日，在三重疏洪公園造勢，喊出要有20萬人參與，但行程臨時變動之故，韓陣營憂慮沒辦法達到此數字，被問到明日人數，國民黨新北市黨部主委李乾龍說「時間上太急迫，本來要月底，很多人行程確定了，包括朱市長，說怎麼那麼快，他去日本行程都定了，還有很多議員，中秋要跑攤。」

媒體問李乾龍，是否有要求議員每人要幫忙動員300人到場，李乾龍說「沒有要求啦，黨務系統下達能來就來，沒要求哪位要多少，這次造勢是自發性。」

至於有沒有辦法達到20萬人，重現像是6月1日凱道造勢時的人潮，李說「我們期待啦，因為韓粉忍很久了，期待有這樣大型造勢，期待人多點，疏洪道交通便利，雙捷運，桃園、大台北，大家搭捷運都可以到。」

此外，由於新北一直以來國民黨都較有優勢，在今年農曆年前後、國民黨聲勢最好時，更曾喊出在「坐八望十」，而新北立委席次總共12席，等同於除了傳統被視為綠營票倉的蘆洲、三重以外，國民黨都要搶下，但幾個月來國民黨內風波不斷，這個數字不斷地被下修，被問到選情時，李乾龍重申「我們對新北選情，應該很樂觀的。」

但媒體追問李乾龍的目標有幾席時，李說「你們媒體說坐三望四，這不可能，我有信心，坐六望七，柯志恩上我們坐八望九。」