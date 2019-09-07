前新北市長朱立倫7日發表他對紐約、東京、雙北的捷運感想，他提到紐約的地鐵，搭乘不論遠近，票價都採單一制，這個設計是希望讓住得比較遠的市民，也不用負擔較高的通勤費用，實現真正的居住正義。他也提到雙北的捷運路網仍處於建構階段，這也是他過去大力推動「三環三線」的原因，邁向成熟大都會的必經之路。

★以下是朱立倫臉書全文：

【紐約、東京、雙北的捷運】

走訪過世界很多城市，紐約跟東京，或許是影響我最深的兩個。

紐約是我唸書的地方，東京則是我最喜愛的城市之一，最近剛好也都先後造訪。兩個都是國際級的大都會，都有非常發達的地鐵系統，大眾運輸絕對是城市發展的重要指標。

一個成熟的都市，一定有蛋黃區跟蛋白區，蛋黃區商辦聚集、房價高，此時蛋白區就要提供足夠數量的住宅，連結中間的就是大眾運輸系統。

以紐約為例，搭乘地鐵一趟不論遠近，票價都是單一的2.75美金，這個設計是希望讓住得比較遠的市民，也不用負擔較高的通勤費用，實現真正的居住正義。

東京地鐵給人的感覺是井然有序，一整排的自動售票機、清楚的路線指引、魚貫排隊的乘客，都充分展現出這個城市的嚴謹與秩序，簡直像台精密機械般運作著。

紐約地鐵歷史已超過百年，東京地鐵的歷史也超過九十年；台灣最早的一條捷運營運至今也不過才二十多年，我們的捷運路網仍處於建構階段，這也是我過去大力推動「三環三線」的原因，因為這是邁向成熟大都會的必經之路。

朱立倫臉書： https://www.facebook.com/llchu/