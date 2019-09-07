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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）

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南韓天團「東方神起」睽違4年，今（7日）晚在新莊體育館舉辦「CIRCLE- #with」演唱會，場上座無虛席，共有5200名粉絲支持。他們表示台灣是此亞洲巡迴的最後一站，因為如此，所以今晚心情有更多的不捨，但在台上看到大家使盡全力合唱的表情，他們感到非常滿足。

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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）

東方神起今表演帶來多首經典歌曲，除了〈咒文MIROTIC〉、〈HUG〉、〈Balloons〉，在〈Keep Your Head Down〉、〈Rising Sun〉音樂一下，搖滾區的歌迷紛紛激動原地跳躍，足見該作品的魅力與回憶；而進行到安可舞台時，允浩、昌珉2人穿上代表色的紅色背心出場，邊表演邊朝搖滾區丟簽名球，再令台下暴動。

他們表演到最後一首時，允浩看到全場舉起「我們的朝陽？不是喔！是我們的全世界」的手幅，感激表示：「最後還給我們這樣的應援，真的非常謝謝！該怎麼說呢，我每到不同的地方都會說這些話，剛剛昌珉唱的SOLO，真的是非常好聽的一首歌，就像我們一樣，慢慢的認識彼此。」話說完後跟大家約定，一定會盡快再來與大家見面。

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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）

昌珉表示台灣是此亞洲巡演最後一場，「也許因為這樣，你們捨不得的心情，讓你們使盡全力跟我們一起唱，看到大家的樣子我很感動，而且今天也來了很多男性粉絲耶！」允浩也說他跟昌珉一樣，能站在舞台上跟大家四目相交，是一件幸福又感動的事情，「非常感謝你們一直在那邊幫我們加油，我只想說『謝謝你們，我愛你們』」。

2人最後以〈CIRCLE〉結束今晚演出，期間粉絲也丟紅色彩帶營造壯觀畫面，他們也一一朝各方向90度鞠躬，表示以後會用更好的面貌再與大家見面。

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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）
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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）
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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）
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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）
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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）
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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）
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▲東方神起新莊演唱會。（圖／記者林調遜攝）

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