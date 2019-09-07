骨科門診常見家長急忙詢問「我的女兒怎麼背部隆起，肩膀一高一低，需不需要開刀？」醫師提醒，許多家長會尋求牽引、吊單槓、整骨等方式治療，但效果大多有限，若家中小朋友有脊椎側彎的狀況，應立即就醫，以免延誤治療。

臺北醫學大學附設醫院副院長暨骨科部脊椎骨科主治醫師黃聰仁表示，部分脊椎側彎青少年是從學校健康檢查發現異樣而就醫確診，患者年齡約介於 10 至 18 歲，青少年脊椎側彎的發生率約為 2% 。而所有脊椎側彎種類中，以「自發性脊椎側彎」占多數。「自發性脊椎側彎」病人多數為青春期的學童，女生占多數，約為男生的 4 至 6 倍。

黃聰仁坦言，自發性脊椎側彎的原因目前還是「謎」，大多數病人經檢查仍找不出骨骼或神經病變，亦非姿勢不良造成，目前僅知部分病例有家族性遺傳傾向。另外有研究顯示，自發性脊椎側彎角度惡化較嚴重者，血小板中的鈣調蛋白值（ Calmodulin ）偏高或部分類似染色體異常現象，可望成為後續研究與治療的線索。脊椎側彎的治療方針根據年齡及脊椎側彎角度而定，統計上僅 10% 脊椎側彎病人需積極門診追蹤或背架治療，裡頭更只有 10% 需開刀矯正，家長不需過度恐慌。

黃聰仁補充，脊椎側彎初期不會有任何不適，病人很難察覺，大多是健康檢查、游泳或洗澡時家長發現才就醫。許多家長發現孩子有脊椎側彎後，會採用拉筋、推拿、吊單槓、整骨等民俗療法，但這些方法大多僅能增加身體柔軟度，若懷疑有脊椎側彎，應盡速就醫，尋求專業協助。（編輯：林奐妤）