備戰2020！民進黨台北市第三選區候選人吳怡農今（8）日召開志工見面會，組成170多人的「陸戰部隊」要力抗國民黨現任立委蔣萬安，民進黨副秘書長林飛帆也到場聲援。吳怡農表示，從此時此刻開始會一一走訪選區的62個里、爭取地方支持。

自吳怡農有意投入2020年立委選舉的消息曝光後，網路聲量就一直居高不下，網路好感度也高過現任國民黨籍的立委蔣萬安。不過，就如同民進黨其他幾位年輕世代的參選人，民眾對於吳怡農「空降」、「菁英」、「不接地氣」的質疑與批評也不在少數。為此，吳怡農也不避戰，在今天召開了志工見面會，集結170多人的「陸戰部隊」彌補地方基層能量不足的弱點，要來力抗蔣萬安。

一名21歲的支持者表示，他說很欣賞吳怡農「壯闊台灣」的理念，未來要「把鍵盤支持者拉到現實中」以實際行動支持吳怡農。但要怎麼說服理念、政黨傾向不同的長者？他提到自己家中有一半的成員是外省人組成，但看到另一個黨如此「荒腔走板」要說服他們並不是這麼的難。

黨務人士表示，蔣萬安已經不是4年前的蔣萬安，具有一定的實力與基礎，雖然吳怡農很幸運在空戰這塊有很好的起跑點，但接下來就必須在陸戰這塊扎實的走出自己的路。不過，當初其實很多人替吳怡農爭取不分區立委席次，但既然他決定要到選區參選，那一定是做好了萬全的心理準備，要贏蔣萬安也不是完全沒機會。