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▲澎湖的「鼎灣師部」棄置多年，現在蛻變為「鼎藝空間」，讓原本荒煙漫草的營地，成為澎湖縣一處擁具休憩、觀光、文創市集、農特產品等多元藝術勝地。（圖／記者張塵攝，2019.09.08）

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澎湖的「鼎灣師部」已經棄置多年，經過縣長賴峰偉、湖西鄉長吳政杰的努力之下，現在蛻變為「鼎藝空間」，讓原本荒煙漫草的營地，成為澎湖縣一處休憩、文創等多元藝術勝地，未來更將結合社福養生園區、鼎灣村民活動中心，鼎灣文創園區8日上午正式啟用，提供在地藝術家藝文創作空間。

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▲縣府文化局與湖西鄉公所首波辦理「親子劇場暨報告班長創藝市集活動」，展現鼎灣園區土地環境整備的初步成果。（圖／記者張塵攝，2019.09.08）

為促進鼎灣園區土地得以活化運用，澎湖縣政府文化局與湖西鄉公所積極整理舊營舍環境，首波辦理「親子劇場暨報告班長創藝市集活動」，邀請藝文團體展演，展現鼎灣園區土地環境整備的初步成果。賴峰偉表示，湖西鄉人文薈萃、地靈人傑，孕育許多藝術文化大師，文化藝術村設在湖西鼎灣是正確選擇，尤其台灣有很多人在鼎灣服兵役，文創園區除提升藝文氣息外，也能讓曾經在澎湖服過兵役的人回憶當兵趣事，促進湖西觀光產業。

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▲「鼎藝空間」提供文創工作者展示作品及互相交流空間。（圖／記者張塵攝，2019.09.08）

湖西鄉長吳政杰說，鼎灣營區廢棄之後，荒煙蔓草，沒對外開放，經過20幾年湖西鄉公所積極和澎防部爭取，107年正式辦理撥用，期待給湖西一個休閒公園以外，也供文創工作者展示作品及互相交流空間。

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▲現場DIY藝品創作、創藝市集和親子樂園活動吸引喜多民眾假日享樂。（圖／記者張塵攝，2019.09.08）

主辦單位特別邀請歡樂親子喜劇皮皮兒童藝術團「嗶啵龜」，以及讓人一飽耳福的合唱團及國樂團演出，現場還有DIY藝品創作、創藝市集和親子樂園等，讓縣民透過多元豐富的藝術表演行動與系列的在地體驗活動，共度歡愉的親子時光。

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