▲香港反送中示威者 8 日在遮打花園祈禱會後，遊行至美國駐港總領事館，希望美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港反送中示威者 8 日在遮打花園祈禱會後，遊行至美國駐港總領事館，希望美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》。（圖／美聯社／達志影像）

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香港反送中風暴並未因特首林鄭月娥讓步而平息，反而繼續爆發警民衝突，持續引起國際關注，美國國會亦將審議《香港人權與民主法案》。對此大陸官媒《環球時報》痛批，美國無權定義何為香港的高度自治，更罵呼籲美國盡快通過該法案的香港示威者，是在「求黃鼠狼當保鏢」，行為完全喪失理智

▲大陸官媒刊文痛批香港 8 日舉行的「香港人權與民主祈禱會」，以及向美國領事館請願的行為是喪失理智；並稱美國無權定義香港自治。（圖／翻攝自環球網）

《環球時報》 9 日凌晨刊載社論，稱 8 日下午香港網友在中環遮打花園舉行的「香港人權與民主祈禱會」，參加人數不多卻依舊伴隨暴力因子，並表示在「美國優先」的國家政策前提下，美國通過該法案並不真的是為了香港好，不過是把香港變成更有利於華府向北京施壓的一張牌而已。

「香港極少數人呼籲美國國會通過所謂《香港人權與民主法案》，堪稱是雞群求黃鼠狼當保鏢。這些人已經完全喪失理性，他們試圖以對一國兩制搞自殺式襲擊的方式，劫持整個香港的命運。」該篇社論續指，不論美國通不通過該法案，北京當局都不會受到影響，也不會接受外國勢力對香港內政的干預，將繼續堅定支持港府止暴制亂、恢復秩序。

文章末了稱，香港的未來是取決於中國有多強大，而不是美國對香港問題所持的態度，並說：「一國兩制要由中國內地和香港共同實踐好，歷史怎麼會給美國對它的定義權呢？華盛頓那些菁英們的自戀千萬不可爆表」。

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