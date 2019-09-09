雲端科技機房　嘉市府資料中心啟動

為迎接大數據資料雲端運算的網路新世代來臨，防範老舊機房所衍生的風險已刻不容緩，打造綠色節能與兼具科技雲端服務的機房已成必然趨勢，嘉義市府「綠能雲端資料中心」9日正式啟動，並以「綠能環保」、「雲端智慧」、「安全可靠」三大主軸為目標，並結合「冷熱通道」與「跨域備份」的創新理念，打造符合綠能標準的新世代資料中心，成為台中以南重要的區域領航者。

嘉義市長黃敏惠表示，本次最大的改變就是將機房內的冷熱空氣隔離，每年可省下近80萬電費，相當於1/3座大安森林公園一年碳吸附量，不僅樽節預算也更環保愛地球，此外，首創異地備份及備援跨縣市合作模式，將資料備份到新竹市政府機房，確保災難發生時能即時復原資料，並多架設一台發電機，保證機房營運絕不中斷，以展現市府不斷電為民服務的信心和決心。

市府智慧科技處處長郭軒志指出，綠能、雲端及安全為本次機房大改造三大效益，其綠能環保效益，將原本冷熱空氣混流的第一與第二機房整併，並搭配冷熱空氣隔離分流的設計與設備電力的改善，一年可節省近20萬度電力，及減少約110公噸的二氧化碳排放量，節能效益達45%。

郭軒志也表示，雲端服務效益係隨著人工智慧資訊科技的廣泛應用，對巨量資料與數據分析的資料儲存需求日益增大，利用虛擬化資料儲存池的概念，來建構雲端服務的資源池，將原本內網、外網、市民卡、土地使用分區核發、觀光等各自獨立的5朵雲整合導入虛擬化雲端服務，可快速提供各單位系統佈署的硬體資源需求、以及充分利用設備的效能，來達到資訊集中共享的便利性。

郭軒志強調，在安全可靠效益而言，電力是維持機房運轉的命脈，在供電安全上，做到了發生停電時，UPS不斷電系統立即接手供電，另外，在使用雲端資源共享的服務時，資料的保全與穩定的可用性變得相當的重要，除了與新竹市政府異地備份外，市府機房也已通過ISO 27001:2013資訊安全的國際認證，從制度面落實執行資訊安全管理，使機房更安全、更有保障。