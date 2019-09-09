高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜在新北市三重區水漾公園舉辦造勢晚會。（圖／記者林柏年攝 , 2019.9.9）
高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜在新北市三重區水漾公園舉辦造勢晚會。（圖／記者林柏年攝 , 2019.9.9）

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國民黨總統參選人韓國瑜的第一場造勢昨天（8日）轟轟烈烈地結束了，由於近來韓國瑜內外困擾不斷，韓營期待能藉此扭轉頹勢，證明韓仍是國民黨的only one，看到昨天的人數，似乎能放心鐵粉還沒走散，但這些不離不棄的支持者，能否讓韓國瑜止跌回升？《NOWnews今日新聞》與QuickseeK快析情報數據庫合作，帶您來看韓國瑜在網路上的正負聲量變化。

韓國瑜昨日造勢中，針對他爆粗口、馬前總統被噓聲、以及其他事件的正負聲量分析。 (圖／QuickseeK 提供)

新北造勢因為流程安排延誤，導致前總統馬英九致詞和韓國瑜進場同時發生，除此之外韓國瑜也發生了在台上教觀眾罵髒話的插曲，不過我們可以從圖片中看到，昨日至今馬英九被趕下台的聲量遠遠高過韓國瑜罵髒話，換個角度來看，因為馬致詞被打斷具有「政治意義」，引發韓派馬派兩路人馬網路論戰，「爆粗口」反而比較少人關注，而聲量正負值表顯示，罵髒話的網路好感度是三者之中最低，目前看起來反而得利於馬英九風波並未延燒。

至於這場造勢帶來多少效益，從近來的聲望趨勢可以看出，韓國瑜在造勢的當日(9月8日)跟隔一日(9月9日)，韓國瑜的網路聲量都不是最高點，甚至可以說是略低於平均，而他網路聲量最高跟次高的兩點，那兩天發生了什麼事呢？

韓國於近來網路討論度，可看出比起辦大造勢，他個人平常的言行，才是牽動他關注度的主因。 (圖／QuickseeK 提供)

首先是9月6日，當天發生的事情是他要跟日本學者會面，但高雄市府臨時修改見面地點，而他在媒體鏡頭前直呼他沒有遲到，反遭日本學者還原整件事，引發軒然大波，讓他跟高市府先後出來道歉。

次高的9月2日，當日是因他的「鳳走雞來」的說法，在東南亞的社群開始討論，歧視外勞的言論，不只他疲於解釋，連藍營的民代，沒人敢下來淌這個渾水。

綜觀韓造勢當日、這周聲量走勢，都看得出與其靠一次性的大造勢當興奮劑，不如控管好每日言行，行程妥當安排別遲到，才是挽救支持度的正解。

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