六都最新公布的建物所有權買賣移轉資料出爐，房仲統計今年1到8月累計量結果顯示，過去被熱烈討論房市多空的新北市淡水區以黑馬之姿位居累積移轉量的第三名，而桃園市桃園區、中壢區則是分別取得累計移轉量最多的前一、二名。

截至8月最新公布數字累積買賣移轉量，台北市買賣移轉最高前三名分別是內湖區2638棟、中山區2569棟、大安區1745棟；新北市為淡水區4871棟、板橋區3986棟、新莊區3631棟；桃園市為桃園區6318棟、中壢區4924棟、楊梅區2886棟；台中市為北屯區4050棟、西屯區3969棟、北區2532棟；台南市為2859棟、東區為1982棟、安南區1298棟；高雄市為鳳山區3060棟、三民區3053棟、楠梓區2694棟。其中桃園市的桃園區和中壢區分別拿下六都中買賣移轉量第一及第二名，新北市淡水區則為居第三。

中信房屋營銷部研展室副理張漢超指出，今年8月以來桃園區的遷入人口已有14569人，為桃園市之首，而居次的中壢區也有13350人，在人口帶動房市需求的前提下，民眾於桃園市區置產時，便會考量商圈、區位、房價等因素，桃園區及中壢區因而脫穎而出，未來當桃園捷運路網完善之後，也可望再次推升桃園市整體房市的交易氛圍。

住商不動產青埔環球加盟店店東李浚霆則表示，近期桃園房市表現不錯，其中反應較佳的區域位於桃園高鐵周邊的青埔特區；青埔當地金期推案量很多，8月交易量與往年相比約多1成左右，其中客群主要分為香港人與雙北下來的首購族。

李浚霆指出，青埔往年從未聽過有外國客戶，但今年就有約12組香港人來看房，且最後都有成交，他們普遍都是40、50歲的中老年人，有一定的經濟基礎，偏愛3到4房總價約2000萬的產品；青埔另一個熱門客群是來自雙北的首購族，年紀多介於30、40歲，偏愛3房加車位總價約1000萬的產品，或是喜好25到28 坪小坪數3房小宅，使得這類型房款在當地大多銷售一空。