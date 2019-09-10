2020總統大選腳步日益逼近，藍綠陣營各自整合行程也已展開，只是藍營再度陷入上屆的「換柱」風波中，「換瑜」傳聞不斷；反觀綠營部分，整合雖然也碰到困難，不過總統蔡英文在藍營分裂風波下，強勢力推有感成果，讓蔡英文民調大逆轉，藍綠這場總統世紀之戰，輸贏就看掌舵者的心態。

國民黨總統候選人韓國瑜在當上高雄市長後，即馬不停蹄的再往高處爬，一躍而拿下總統大選的門票，韓國瑜挾著超高人氣，橫掃全台各縣市，雖然中間有鴻海董事長郭台銘出面參選，引發黨內二派支持分爭，不過韓國瑜仍憑藉超高人氣拿下代表權，以高雄市長之姿，代表國民黨角逐2020總統大選。

細觀國民黨這場總統初選戰，外界傳聞與主事者的心態有關，尤其黨主席吳敦義的心意，更是讓黨內初選變得複雜而多變。事實上，以吳敦義過去從政的資歷，若要參選2020總統選舉，也未必不是好棋，但因他個人性格特質，期望能如馬英九過去般，被拱上檯面是有困難的。

從政者或多或少都會有一些政治包袱，陳水扁、馬英九皆然，吳敦義也不例外，能當上副總統之尊，若非馬英九連任，吳敦義也可能如王金平如今般引恨在心，只是拱一個郭台銘雖然也是一步棋，但離年青世代太遠的想法，可能都要重新調整。



至於韓國瑜之所以能在黨內初選脫穎而出，除了打出庶人及北漂返鄉口號獲得民心外，基層心聲能被重視也是一個重要因素，尤其相較過去被戲稱權貴、天龍國之流者，韓國瑜雖不一定是庶民，但其形象確能代表庶民，這也是韓國瑜能一枝獨秀的主要原因。

只是庶民的本質仍摻雜著學識不足之憾，雖然過去從政的經歷，造就韓國瑜如今柔軟的身段，但仍難掩其執政知識的不足，也讓他在這場大選中，因為自己的不足而面臨如今大選的困境。

反觀綠營，蔡英文在黨內初選後，副手人選雖然一直被外界關切，但她挾執政優勢，全力拋出修改民生利多法規，包括長照2.0、幼托政策、青年租、住屋政策，還有減稅政策等，在在都希望讓人民有感於「蔡政府施政、品質保證」，如今又要將高鐵南延屏東，全面收服台灣民心。



原本去年九合一大選，民進黨痛失南部多個縣市後，一度引發綠營要全力爭取守護南台灣的決心，同時也擔心因為韓風效應，讓蔡英文選情陷入困境，不過如今看來，蔡英文一改過去學究形象，而以辣台妹之姿重現江湖，加上韓國瑜頻失言，讓蔡英文已撿槍撿到手軟。

韓蔡對決形勢已定，郭台銘在靜思多日後，是否要重出江湖，與韓、蔡形成三腳督，雖然仍是未定數，但可以確定的是，國民黨主事者如果再不出面進行內部重整，而任由各階層藍各自為政，這場大選結果仍將不會有所改變。

