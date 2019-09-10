在電商與商場的雙重夾擊下，台北市近期傳出不少知名店面收攤。據台北市實價登錄資料，近4年上半年度的店面交易中，交易量最高在去年共208件，今年下滑11.1％共185件；至於成交單價方面，今年上半年沒有單坪超過300萬的交易。專家分析，近期消費型態轉變，店面逐漸式微，但一線商圈屋主仍死守價格，且投資人有更多元的選擇，因此北市店面交易冷淡。

綜觀近四年店面交易，2016年房市緊縮，店面置產也縮手，上半年僅153件交易，爾後市場反彈，2017年仍有單價400萬以上之交易，2018年交易量交易量突破200件，最高交易單價在300萬以上，但今年上半年交易量及最高單價都雙雙下滑。

大家房屋企劃研究室主任郎郎美囡表示，今年不動產市場持續回溫，且市場游資滿溢，店面交易量仍高於2016年及2017年同期，但熱度不如去年，由於消費型態轉變讓許多店面式微，而一線商圈店面屋主仍堅守價格，與買方難達共識，另一分面，近期辦公室、廠房成為市場熱門不動產，且政府力推老屋重建，老屋也成為投資標的，都讓投資人有更多元的選擇，進而影響店面交易的價量表現。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，觀察台北市各商圈發展不一，也非所有商圈一蹶不振，倘若商圈有其引人入勝之處，如西門町人潮依然豐沛，甚至平均店租超越東區，故商圈具潛力，店面仍有其身價。