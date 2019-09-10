台北捷運已成為北市內最重要的大眾運輸工具，同時也由於其便利性，「逐捷運而居」的觀念深植民心。根據實價登錄資料，北市1000至2000萬「捷運宅」1至7月交易量前三名，分別為內湖站、東湖站與中山國小站。房仲分析，由於內湖科學園區的蓬勃發展，使得文湖線周邊區域的自住需求升高；其中東湖站周邊房價僅4字頭，價格較為親民。

永慶房屋第三季房產趨勢調查購屋總價發現，台北市想購屋的民眾中，有43％預計購買總價在1000至2000萬之間。另據實價登錄資料，統計今年1至7月位於台北市境內的捷運站，篩選總價在1000至2000萬的交易量前十名，發現交易量前三名分別為內湖站、東湖站與中山國小站；若以捷運五大路線來觀察，則以文湖線囊括5站最多，其次則是松山新店線有4站入榜。

中信房屋捷運內湖加盟店經理羅進春也表示，內湖站周邊的客群主要以內科上班族居多，他們偏好3房、總價1500萬上下的30至40年中古屋；這些首購族多有一些經濟基礎，但可能能力不足以負擔均價約8字頭以上的新電梯大樓，因此退而求其次選擇中古公寓。

羅進春也指出，內湖站周邊若是要撿便宜，也能選擇到往金龍路底走，此處大多為30年、40年的中古屋公寓，單價平均也僅4字頭，與捷運站周邊相比價格算相當親民。

此外，位居第三名的中山國小站交易量為44件，謝志傑指出，中山國小站周遭學區、商圈、超市、金融機構林立，生活機能十分完善，附近產品型態多元，可以滿足不同購屋需求的民眾，加上住宅均價57.7萬，較台北市中心其他捷運宅相對親民，因此吸引不少自住客購屋。

若從住宅均價來看，以新北投站每坪39.2萬元最低，房價最為親民，謝志傑指出，新北投站為捷運支線，房價比較實惠，只要「3字頭」就能入手捷運宅，吸引首購族進場購屋，熱門成交路段為光明路、溫泉路、泉源路及中和街一帶。

若想要「4字頭」房價，也可前往東湖站、辛亥站、景美站、萬隆站與港墘站一帶尋屋。謝志傑說明，目前自住需求當道，親民、實惠的房價才能吸引民眾看屋，而捷運站憑藉交通便捷優勢，相較於一班住宅，更吸引民眾進駐，因此，總價1000至2000萬之間的熱銷捷運站中，就有六個捷運站是「4字頭」以內，也可看出價格對民眾購屋的確具備吸引力。