國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜日前在新北三重區水漾公園舉辦造勢晚會，湧入數十萬人到場力挺，原本該是團結一致的場合，卻在前總統馬英九致詞時變了調。馬英九致詞時台下有民眾群起鼓譟，最終馬致詞未結束便被請下台，場面一度尷尬。對此，資深作家苦苓今（ 10 ）日七問馬英九，質疑馬為何「自取其辱」、「唾面自乾」？

苦苓今日在臉書以「馬英九給問嗎？」為題發文，提出 7 個問題請教馬英九：

1. 韓國瑜不止一次公開罵你搞爛了台灣經濟，你還巴巴的跑去幫他站台，是想要「自取其辱」嗎？

2. 站台喊一喊口號就算了，你還正經八百的要演講，難道都沒有記取王金平的「前車之鑒」嗎？

3. 連戰吳伯雄沒來，朱立倫侯友宜也沒來，你為什麼偏來不可，難道有什麼「難言之隱」嗎？

4. 前任總統被公開打斷演講、請下台去，事後你還表示不介意，是在示範「唾面自乾」嗎？

5. 你拱了郭台銘出來，逼得韓國瑜不能被徵召，韓粉都恨死你了，你還沒有「自知之明」嗎？

6. 你想號召國民黨團結，問題是人家根本就不想要跟你團結，你這樣豈不是「自作多情」嗎？

7. 你親手斷送了國民黨政權，現在還出來到處助選，就不怕「重蹈覆轍」嗎？

苦苓最後更諷刺馬英九說，問你七個問題，順便附送七個成語給你進補，「這可不是『鹿耳朵裡的毛』喔！」（編輯：倪浩軒）