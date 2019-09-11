立法委員蘇治芬邀水利署長賴建信、第五河川局張庭華局長11日一大早南下會勘，雲林土庫以及虎尾鎮水利設施，陪同會勘的還有土庫鎮長張榮麗、顏旭懋等人。賴建信當場表示，為給鄉親一個安全免於淹水的居住環境，今日會勘的水利設施共提撥1.38億元工程經費，協助整治河川。

賴建信下鄉至土庫、虎尾勘查，改善排水以及護岸強固工程4990公尺，共撥付1億3800萬元，給雲林鄉親一個滿意的交代，現場直呼賴署長是最勤勞、最接地氣的水利署長。立委蘇治芬肯定會做事的賴建信，為了雲林鄉親專程搭第一班高鐵。

賴建信在土庫鎮視察舊虎尾溪堤面狀況時，發現中興路以及光復路護岸已出現毀損。此外土庫公所前158甲小田支線，每逢大水都會出現淹水情況，署長賴建信對此表示，為改善排水倒灌淹水狀況，水利署同意核撥經費600萬元，盡快來協助。

一行人接著在虎尾會勘，包括有才寮大排、棋盤厝大排、山仔大排、以及頂溪里惠來厝大排護岸，蘇治芬現場表示，今日會勘虎尾四個大排，護岸旁緊鄰民宅以及道路，加上部分護岸為土坡，萬一雨勢增大恐危及周邊居民。

賴署長向所有鄉親表示，水利署一定會全力以赴，居民安全為第一優先，山仔大排護岸加高改善，土坡改以堅固護岸工法興建，拍板同意撥付工程費用1億3200萬元興建。

現場賴建信也叮囑雲林縣政府，虎尾國中旁的山仔中排，因為排放生活廢水淤積，應積極協助清淤以維護環境整潔。蘇治芬也提醒，惠來厝下游段需要土地徵收，縣府需要特別注意與民眾多溝通，預計惠來厝護岸改善工期約1年左右。