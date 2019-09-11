連鎖美式賣場好市多（ Costco ）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛，更在世界各地有許多據點。近日，有網友在臉書分享逛完日本好市多後發現的景觀，貼文意外引發熱議，照片曝光後，更讓 4 千多名網友看得嘖嘖稱奇。

原 PO 在臉書社團《 Costco 好市多商品經驗老實說》表示，平日下午來到日本的好市多賣場，看見民眾結帳後，不忘將使用後的購物車，井然有序放置在一旁排排站，再去購買熱食區的食物，不禁豎起大拇指稱讚。

畫面中可見，日本民眾逛完賣場結帳後，將裝有已結帳商品的購物車，整齊停靠在一旁的圍欄與熟食部前方，再走到熟食部排隊購買商品，看起來相當有秩序。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台灣人不只放著，還放在路中間呢」、「秩序規矩真好」、「 30 年後的台灣」、「文化不同」、「忽然想到一首歌：我們不一樣」；不過，許多網友認為「在台灣機車上的破抹布都能拿了，更何況一車的東西」、「我在想如果是台灣，不怕東西被偷嗎？日本不會被偷嗎？」「在台灣如果像日本這樣，第一車上東西不見，第二車上東西被調包，第三車整台車不見」、「人數這麼大的差距怎麼比？」（編輯：賴詠璿）