台灣的首都台北市區街道繁華，交通相當便利，甚至不少人在求學、工作階段，會選擇離鄉背井北上打拚，然而台北的房價、物價也相對居冠。近日，一名家住台北內湖的網友在 PTT 指出，近幾年內湖區捷運一樣擁擠，建設也沒進展，認為台北這幾年絲毫沒有進步，貼文立刻引爆兩派論戰。

原 PO 以「說台北這幾年變更進步的，根本沒住台北吧？」為題，貼文提到自己住在內湖，身分證字號開頭是 A ，直言「我就不懂台北這幾年那裡變得更好了？以我們內湖區好了，一樣塞、捷運一樣擠，說建設也沒看到半毛」。此外，公車有些更換名字，改成某某幹線，嘆道「我倒是真的沒感覺有突然很進步，還是內湖不在台北市裡面啊？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「台北不就一堆高價老房嗎？」「住北投覺得越來越沒落欸」、「內湖晚上黑壓壓」、「東區表示：⋯⋯」「違建還是一樣多」、「內科還是一樣塞，根本無解」、「自己在台北念 4 年書，完全無感」、「內湖交通沒改善，還變得更慘」、「只有外地人才覺得進步繁榮變好」、「幹線就做一半，說要整併公車路線也沒影」；也有人認為「住湖內區，沒你說的情況」、「頂樓加蓋都拆光了」、「你可以住新北啊？」「我覺得交通順很多」。

對此，有網友回應該篇貼文，反問「你所謂的改變是什麼？你要看得到、用得到的，才是改變嗎？台北市有多大？設施多少？福利多少？國中小課程雙語教育你用得到嗎？許多果菜市場改建你去過嗎？鉛管提前全部汰換完成也看不到，許多老人福利共餐關懷等，你應該也用不到」，認為市長都是從小地方做起，放到那麼大的台北，當然不會每個人都有感受，但並不代表沒在做事，若要大撒幣舉債，一直蓋建築才叫有做事，直呼「那對一般人到底有什麼實質的幫助？」（編輯：賴詠璿）