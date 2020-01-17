近年在少子化之下，不少學校招生不足，連租屋市場都受到牽連，不過桃園市中壢區的中原大學商圈並未感受此現象，門前的夜市街依然人聲鼎沸，學生人潮帶動周邊收租型產品熱賣，總價70多萬元就能買套房出租；喜愛該商圈的自住客則集中在外圍或大學後門，中古3房華廈總價700~800萬元。

中原大學商圈位於中壢區新中北路與環中東路間，校門前的實踐路為最精華的中原夜市，商家林立，周邊還有大潤發、家樂福等量販店，以及莒光公園、中原國小等，距離台鐵中壢站及內壢站也不遠。

信義房屋中壢站前店專員林修安表示，中原大學校門前商圈開發很早，以透天產品居多，多數中古華廈或公寓等，做出租住宅使用，屋齡30年傳統透天因可隔間做出租套房，總價高達2000萬元左右。

「中原大學並沒受少子化影響，商用不動產交易在這裡仍相當火熱。」林修安指出，該區店面月租3~6萬元，套房月租約6000元上下，店家少有空租。實踐路有很多純套房社區，社區樓下為店面，皆是相當熱賣產品，其中「中原小富翁」約6坪套房總價70多萬元，屋齡較新的「柏德city」總價170~180萬元等。

自住需求的民眾則多往外圍或中原大學後門購屋，林修安表示，中原大學後門新大樓成交價每坪27、28萬元，屋齡20年華廈行情每坪14~15萬元，3房總價700~800萬元，吸引不少原住在中壢市區或在內壢地區工作的買方來購屋。