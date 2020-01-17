看好股價持續上揚，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和野村證券 (Nomura) 分析師週五 (17 日) 上調蘋果 (AAPL-US) 目標價。不過，野村仍警告市場，不要對 iPhone 12 懷抱過高期望，認為「5G 超級週期」誤導了市場。

近一年來，蘋果股價漲幅高達 103%，摩根士丹利週五稍早將蘋果目標價自 296 美元，上調至 368 美元，並表示，隨著智慧型手機換機週期達到頂峰，加上 5G 週期即將到來，蘋果表現將持續領先其他同業。

蘋果近一年股價走勢 (圖：Investing.com)

不過大摩強調，蘋果自補貼換購計畫轉向分期付款方案以來，換機週期已延長至近四年，與此同時，技術改革的步伐也正在放緩，未來換機週期恐無法持續延長，甚至可能縮短。

除了大摩外，野村證券也將蘋果目標價自 225 美元，提高至 280 美元，主要是基於 iPhone 需求和訂單成長。野村認為 iPhone 11 週期將持續到 2020 年，而可穿戴設備將進一步推動 iPhon 需求增長。

不過，目前蘋果市盈率約為 21 倍，iPhone 11 發布以來增長四倍，且較五年平均水平高出七倍。野村證券表示，市盈率會飆高，很大一部份原因為市場對「5G 超級週期」抱有過高期待，因此產生誤導。

野村稱：「我們預計，5G 手機的物料清單 (BoM) 成本將提升 40-80 美元，在 5G 手機價值鏈中，無論是消費者、供應商、運營商還是蘋果本身，沒有一方可能承擔這些費用，這為 5G 手機帶來進入障礙。」

因此，野村證券對蘋果股價保持「中立」(neutral) 立場，並預期市盈率必須為 18.5 倍，才能達到每股 280 美元的目標。

截至台北時間晚間 11 時許，蘋果上漲 0.35%，暫報每股 316.43 美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>