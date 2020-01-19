農曆新年將至，大家都希望金鼠年財運旺，尤其台灣民間習俗總認為銀行錢來錢去，象徵著聚財與生財，每到年前總有民眾會到銀行大廳飲水機裝水回家擺放增財氣。但其實不用這麼麻煩，因為國內包括渣打、台新、元大、滙豐、星展、瑞興、永豐、台北富邦、聯邦、上海、兆豐及中信等銀行都有發送裝瓶發財水，而且還先放在金庫吸財氣，有些甚至放到年後開工日，而第一、台新、元大等銀行還送發財金、發財錢母，並經廟宇誦經及過香爐加持。

渣打銀行是最早發送「發財水」給客戶的，今年特別以討喜貴氣的金色調為包裝，限時限量16888瓶，凡渣打銀行客戶蒞臨分行進行保單健檢或理財諮詢，就有機會獲得金鼠年限量版發財水。當然，除了開運招財小物之外，渣打銀行財富管理處負責人陳太齡也建議民眾利用新的一年開始之際，採取實際行動，重新檢視資產配置組合以及保障方案，尤其即將進入年終獎金發放季節，透過完整的資產配置規畫，就能更有效善用額外的獎金收入。

台新銀行亦延續多年傳統，今年特別加碼準備66666瓶在金庫吸財氣的「開運水」和經廟宇誦經加持的36666份「發財金」，希望客戶在金鼠年都能順順利利，有鼠不盡的好運及財富。

台新銀行通路營運事業處副總經理潘嘉惠表示，台新銀行今年為客戶準備的開運水特別選在吉日吉時放入金庫，讓水先吸收金庫中的財氣再贈送予客戶，民眾拿到開運水後可放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或是將開運水由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門。

除了開運水外，台新銀行也為客戶準備以生肖金鼠進行設計的發財金，水滴型的身體象徵「遇水則發」，兩個耳朵上各有一個福字代表「雙福臨門」，並在吉日分別送到北部的金山財神廟及南部的北港朝天宮誦經加持，民眾拿到發財金後放在皮夾、皮包或保險箱中，可招來財氣。

同樣，瑞興銀行今年製作的「2020金鼠庚子年發財水」特地提早於農曆春節前發放，而且都由各分行選定吉時入金庫，並經過1個月的財氣加持，希望讓客戶在金鼠年都能財源滾滾、「鼠」錢數不完，只要客戶至任一分行向洽詢辦理銀行相關業務，就可免費索取發財水，但數量有限，送完為止。

永豐銀行則自1月20日起連續3個營業日，全台125家分行每日贈限量迎財水與財富永豐春聯，其中迎財水共準備逾30000瓶，而且已預先放入金庫增添喜氣，民眾取得後可依個人喜好使用。

元大銀行為讓客戶新年搏個好彩頭，今年也準備超過8萬份發財金、發財水，只要來分行就可獲得發財金或發財水1份，而且在設計上，以生肖鼠手捧金幣來發想設計，象徵新的一年「財運鼠於你」，其中發財金採多用途設計，客戶可將發財金珍藏於皮包內隨身攜帶，也可置於桌面當開運擺飾。

第一銀行今年則特製限量5萬份的「金鼠迎春好米御守」，嚴選台灣在地好山好水蘊育出的台東縣關山米，而且選定吉日吉時先經過金庫加持，一銀建議帶回家可放在家中財位或者辦公桌，就可帶來金銀滿庫，迎來好財運，也可放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點御守米與自家米飯一起烹煮食用，就能將富貴好運引進門，財源滾滾「鼠」不完。

另外，一銀還準備了「錢鼠藏富發財錢母」送給客戶，並已於吉日赴香火鼎盛的「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，庇佑持有錢母的客戶工作順遂、事業蒸蒸日上，大展鴻圖，在新的一年納財藏富、平安順心，並可放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，在新的一年藏富聚財擁萬金。

同樣，為讓客戶開春就有好彩頭，台北富邦銀行針對每年農曆年前詢問度極高的發財水，特別加碼2000瓶，所有發財水將於農曆年前送入金庫，經過2周的財氣加持，1月30日開工日起，客戶至全台127家分行任一分行辦理業務，即可獲贈發財水1瓶，全台限量38888瓶，送完為止，而且為讓客戶旺財一整年，今年發財水的瓶身材質升級，強化耐用度，可以重複使用。

中信銀行同樣也將在於新春第一天開門營業日，即1月30日起推出限量製作的發財金贈送來行客戶，另提供發財水予財富管理客戶博個好彩頭，發財金與發財水數量有限，送完為止。