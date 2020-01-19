中央氣象局公布，今（１９）日清晨冷空氣本身稍微減弱，但由於水氣減少、風力轉弱，輻射冷卻效應明顯，北台灣較昨日晨間回溫，但中南部卻較昨晨更冷，整體來說，台南以北及東北部地區低溫１２至１５度，高屏及花東約１６、１７度，其中中南部局部空曠或近山區出現１０度左右低溫，新竹、苗栗更是出現低溫黃色燈號。

氣象局表示，今天白天高溫比起昨天將稍回升，北部及宜蘭、花蓮約１８至２０度，中南部及臺東約２３至２６度，但入夜到明（２０日）清晨這段期間，受輻射冷卻效應影響，各地溫度將再次下降，感受仍相當寒冷，提醒大家務必做好保暖工作、多添加衣物以免受涼。

另外，北部３０００公尺以上高山路段有結霜的機率，前往山區活動、行車請多留意安全；因水氣減少，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及大台北山區偶有局部雨。

風力狀況方面，今傍晚起中部以北及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，基隆北海岸仍易有突發性的大浪發生，海邊活動及海上作業請注意安全

根據環保署空氣品質預報資訊，１９日大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風，中部以北擴散條件較佳；南部地區位於下風處，須留意污染物累積；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。