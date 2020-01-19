農曆新春將至，不少商家都推出限量福袋，供民眾試試手氣。不過日前就有網友指出，自己除了超商、量販店外，對於某品牌的福袋更有興趣，坦言「拿到一項差不多就回本」。對此，品牌曝光後，也就引來許多網友討論。

日前有一名女網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示想知道大家過年前有準備好想購入什麼福袋嗎？她直言自己目前鎖定了幾個「一定會回本」的福袋，指出連鎖店面「寶雅」以及高單價的百貨公司的福袋，都在她的選擇之內。

她透露，「寶雅這次有分日用品和美妝福袋都 199 ，食品 99 可能會先 PASS ，零食的單價有的頗低不想賭。個人覺得美妝 CP 值應該最高，畢竟彩妝品或面膜的價值都不算低，拿到一項差不多就回本，而且聽說去年寶雅的中頭獎率最高，因為福袋數量最少！」

除此之外，針對百貨公司福袋，她也坦言「百貨公司雖然排隊很辛苦，但花個一千元抽到一床棉被或小家電就心滿意足了」。這樣的情況，也讓她好奇向鄉民發問「不知道還有那些福袋好買的，歡迎一起來討論～」

問題一曝光後，就引來不少網友討問，許多女孩們也紛紛喜愛原 PO 推薦的兩項品牌，直言「想買美妝福袋，感覺有分類比較可以拿到想要的」、「今年也要買寶雅的，三種應該都會買～去年沒買還覺得可惜」、「每年都排百貨公司的～感覺獎品比較好！」、「寶雅的昨天省錢版有看到，美妝的感覺可以買」、「去年看到百貨的福袋一堆人前一天就在排……」。

不過，也有許多人大推全家及全聯的新春福袋，直呼「我買一個全家的福袋」、「想買全聯的 +1 」、「全家不是還不錯嗎？我有朋友中掃拖機器人和 WG 一年會籍欸」、「全聯的 +1 」。（編輯：陳雅雲）