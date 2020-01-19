遠百信義A13今（19）日正式開幕，去年12月25日試營運突破百萬人次，遠東集團董事長徐旭東致詞時表示，遠百信義雖然在此時百貨密度最高時開幕，但卻也展現出獨特性，希望打造全家以及遊客值得到訪好玩的空間。而總經理徐雪芳回顧15年來的點滴，也在台上落下感動的眼淚，哥哥徐旭東見狀立馬上台擁抱幫忙解圍。

遠百信義A13今日正式開幕，遠東集團大家長董事長徐旭東、總經理徐雪芳、徐旭東兒子創新長徐國安，以及台北市副市長蔡炳坤、亞東醫院院長林芳郁與林靜芸夫婦、建築師姚仁喜等貴賓都到場慶祝。徐旭東會上致詞時表示，很多人問他為什麼要在百貨密度最高的地方開店，但他認為現在插旗信義區時機正好。

徐旭東表示，遠百信義的點不錯，交通進出方便，期間有大客戶蘋果進駐，雖然得重新設計與調漲建築立面與內裝，但也因為如此，現在的建築外觀如此獨特，而消費者更能靠著手扶梯就能直達4樓，再加上集團的遠傳電信拿到黃金頻段頻寬，徐認為百貨全面智能化、AIoT化就是趨勢，未來遠百信義將更加強科技化以便利消費者。

而回顧15年來的點點滴滴，總經理徐雪芳上台掩不住激動的心情，還沒說話就先哽咽，之後更淚崩落下感動的眼淚，而哥哥徐旭東見狀也立刻上台擁抱妹妹徐雪芳，說這真的很不簡單，因為從開始規劃，期間不斷求新求變以符合「第五代」的目標，笑稱「求新求不完的新」，也顯示今日正式開幕確實花了很多功夫。

徐旭東說，妹妹一定是想到了「真的做了很不簡單的事」也麻煩許多合作夥伴才有今天那麼獨特的店開幕，笑說「一切都是自我要求太高造成的」，因此落下感動的眼淚也能感同身受。日前，媒體詢問遠百信義成績如何？徐旭東很有信心打了95分，但他也坦言零售業是非常挑戰的行業，未來會隨消費者消費習慣不斷改變持續調整前進。

遠百信義A13正式開幕，也在歲末寒冬之際響應台北市政府社會局做公益，捐贈東妮寢飾冬被500條給包括信義社會福利中心、松德婦女暨家庭服務中心、中華育幼機構兒童關懷協會，給需要幫助的團體與弱勢家庭，希望透過集團拋磚引玉的熱忱讓更多企業與民眾一同投入社福慈善事業。

遠百信義A13自去年12月25日開始試營運，遠百信業透露，創下「三大百萬」紀錄，第一是突破百萬人次，吸引許多觀光客朝聖，創下台灣百貨開幕期間進店人次紀錄。第二是在網路上造成極大回響，創造300萬以上瀏覽人次的網路聲量。第三是4樓大稻埕特色老街空間意象，已有超過百萬人次的拍照上傳紀錄。