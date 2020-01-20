歐洲、加拿大和日本央行本周將公布利率決議，市場格外關注歐洲央行決議以及歐洲央行行長拉加德的談話；美國參議院將啟動對特朗普彈劾案的正式審判， 2020 年達沃斯論壇將舉行，各國領導人和經濟專家在論壇中的談話，預期都將成為市場關注的焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在經濟數據方面，各國還將公佈包括物價指數、失業率和 PMI 指數，美國周三將公布成屋數據，周四公布初請失業金人數。

日本央行、加拿大央行和歐洲央行將分別於周二、周三、周四公布利率決議。BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，儘管加拿大央行可能維持不變，但投資者關注放鬆政策的可能性是否升高，預期美元兌加幣近期的狹幅區間盤整，有機會趁此時突破。

美元兌加幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Lien 並指出，歐洲央行目前正在進行政策評估， 17 年來可能首次改變其通膨目標，歐元區數據繼續改善，預期歐元兌美元未來幾周內將回升至 1.12。

Lien 認為，美國公債殖利率持穩及美股屢創新高，推動資金湧入美元，從經濟數據公布日程來看，未來一周美元幾乎沒有什麼阻力，不過，美國市場周一休市，如果消息面出現任何意外，美元兌日圓將受到影響，但美元兌其他貨幣應會擴大漲幅。

在英鎊方面，10 月中旬以來，英鎊兌美元持續在 1.30 附近整理，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師從技術面來看，目前多空趨勢線正處於三角形收斂，進行壓縮整理，英鎊兌美元突破整理後，多空將出現猛爆性走勢，時間點可能落在一月底或二月初。

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