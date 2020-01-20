台北房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多，不少上班族也會轉往新北、桃園居住，以通勤取代高額房價。不過，近日就有網友在 PTT 八卦版好奇提問，若在雙北地區租屋，選擇哪一區的 CP 值最高？貼文立刻引發熱議，許多內行網友紛紛點名「 2 大區」。

原 PO 以「有沒有台北租屋哪裡 CP 值最高的八卦？」為題，貼文提到自己最近要搬到台北工作，順便讀書，但在租屋網找了很久，發現台北房價都不便宜，直呼「台北市松山區之類，都要 8、9 千起跳的雅房，在南部這個根本就是超高級套房的等級了吧？」不禁好奇詢問，住在台北的學生族群，是否可以分享自己都選擇在哪區租屋、哪裡住起來 CP 值最高？同時好奇詢問，若交通工具只有捷運，選擇是不是會變得很少？

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「板橋浮洲，有台鐵或是到亞東醫院搭捷運」、「找捷運末端呀，搭捷運都很快啦」、「南港，真心不騙」、「後山埤捷運站、南港信義交界處老社區，可往那邊找找」、「大同區，房價也 ok ，交通也算好」、「板橋晚上吃東西不方便，三重、永和很方便，台北市都太貴」。

其中，呼聲最高的 2 區為萬華和三重，「中正萬華地區唯一推薦中華路，超級方便」、「我之前租萬華覺得 CP 值超高，現在調桃園更貴」、「我覺得三重很方便啊」、「三蘆去哪都超方便，大推」、「三重」；不過，也有網友認為「萬華超貴是住萬華哪啊？」（編輯：賴詠璿）