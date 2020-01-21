2020 是嶄新的一年，許多人都希望把所有不愉快忘掉，讓悲傷留在 2019。而近日星座專家艾菲爾就在《命運好好玩》節目中公開「 2020 財運由黑翻紅的星座前 3 名」，其中，處女座「樂透偏財」，隨時可買彩券。

TOP3 摩羯座

艾菲爾表示，摩羯座在 2020 年可以得到「幸運財氣，特別加碼」。比方來說，摩羯平常一個月可賺 3 萬元，但在 2020 年付出一樣的努力，就能賺到 6 萬元，將有增倍的收入，因此摩羯座要好好珍惜 2020，要有信心，絕不能偷懶。

TOP2 處女座

艾菲爾指出，處女座 2020 年根本就是「樂透偏財，處處驚喜！」艾菲爾說，處女座在 2020 年偏財運非常好，要給自己強大信心，出門若是經過彩券行、百貨公司有抽福袋的機會千萬別錯過，可以試試手氣，因為財神將會眷顧你。

TOP1 射手座

艾菲爾提到，射手座 2020 年將會「停止漏財，轉虧為盈」。他說，射手座在 2019 年雖然很努力，可惜漏財、破財、劫財等現象就是不斷發生，但在 2020 年開始，財運能由黑翻紅，原因就是漏財的黑洞被堵起來了，工作、業績有望由虧轉盈，營收將大為增加，財運的部分會有種蒸蒸日上的感覺。（編輯：許苡晴）