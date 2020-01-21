致力於綠能農業複合發展，經過七年來的用心努力，晁陽農場正式取得休閒農場執照，成為全台第一座「複合式綠能體驗農場」，並創設多項全台唯一的「食、農、環教」深度體驗活動，迎接農曆過年，推出一系列陽光美食及體驗活動，成為雲林必吃、必玩、必體驗的景點。

董事長邱信富表示，過年期間推出的陽光良食、野菜料理及風味餐將零碳足跡的田園健康料理餐點呈現出來。另外遊客可以透過課程，自行到田裡摘菜，體驗『從土地到餐桌』的食物及作法。循環農業在晁陽呈現，推出一系列迎春活動，包括斜屋頂樂園+太陽花打卡、太陽能農場採摘、過貓魚飼料DIY+餵魚、SPF溏心蛋DIY、蟋蟀的家DIY、超酷逗蟋蟀秀、循環農業導覽、菇菇栽培室DIY、露營、青青草原放風箏玩飛盤滾大等活動。

環教師傅建豪說，參觀體驗的民眾會安排到田裡摘過貓的樂趣，利用過貓的老葉子打成汁加粉製成魚飼料DIY活動來餵魚，來讓參與民眾了解體驗農業循環經濟達到推廣的目地。

副理洪仕恩也指出，土地到餐桌的呈現，自產自銷以無毒農藥種出來的蔬菜製成的菇貓水餃，水餃內餡採用喝RO水長大的珊瑚菇跟太陽能農產自產的鮮嫩過貓， 菇貓的台語諧音龜毛，晁陽就是秉持著這樣的精神，用最龜毛的精神來製作菇貓水餃，並結合當地豬肉、土雞等食材推出養生火鍋。