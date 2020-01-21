台灣房價普遍不低，不僅雙北市居高不下，近來新竹房價也有上漲趨勢，然而，日前有網友就不解地在 PTT 發問「新竹平均薪水全台第二，房價卻第五？」他覺得根本不合理，對此，其他網友則分析了關鍵原因，認為一點都不意外。

原 PO 在 PTT「 home_sale 」板中表示，新竹平均薪水全台第二，僅次於台北市，台北市是因為有少數富豪拉升，否則平均應該在新竹之下，「 anyway 沒關係，就當新竹只有第二高，可是房價卻全台第五而已，怎麼回事？被低估了？」他認為，台中、桃園平均薪水不到新竹 2/3，房價卻比新竹貴，根本不合理，並好奇詢問大家「新竹房價還有上漲空間吧？」

此文一出，立刻引發討論，許多人都提出看法，紛紛留言「撇開工作機會，新竹除了空氣好了點其他都很鳥」、「中央對新竹沒給錢建設，不然早就變亞洲矽谷了」、「應該是台中、桃園被高估，至於為何被高估，表示它們的未來發展受到期待，至於新竹…未來能比現在好多少？」「光還在看薪水，就輸一截了，貴的區很少提年薪」、「桃園離台北近就贏了」、「我沒薪水，完全就不能買房？薪水只能參考用，有多少存款比較重要，還有總合的現金流，財力證明比薪資好用多了」。

另還有網友分析關鍵，直指「基礎建設還沒跟上」、「建設遠比不上其他城市啊！」、「第一，薪水不等於繳稅，薪資所得是綜所稅最大宗但非全部。第二，營利事業所得稅繳的比綜所多，另外營業稅繳稅的金額與所得稅相近，簡單講結論，營業稅 + 營所稅大概就佔全國收入一半，薪資所得稅佔全國收入不知有沒有 10％，所以薪水全台第二跟房價沒有完全正相關是合情合理」、「沒什麼建設，這樣的房價很合理，房價又不是跟薪水成正比」、「不意外，生活機能差到極限，如果不是為了錢，誰願意往那邊跑」。（編輯：許苡晴）