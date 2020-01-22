雲林縣議員蔡岳儒與北港警察志工中隊長黃鴻祺、北港警分局在歲末齊心獻愛心，今(22)日發放給北港、水林、口湖3鄉鎮300戶的獨居老人及低收入戶家庭，每戶10斤米2包、還有麵條、沙拉油、醬油禮盒、清潔用品等，歲末捐贈物資活動已邁向第十一年，希望能持續拋磚引玉，呼籲社會大眾主動關懷弱勢。

副分局長吳柏源指出，北港警分局為了讓鄉親有個平安快樂的農曆新年，重要節日工作期間，除加強治安維護及交通順暢工作外，更發揮在地人民褓母的精神，結合雲林縣議員蔡岳儒、志工中隊長黃鴻祺、義交中隊長林文彬等，及各界善心人士，團結力量大，共同發揮「人飢己飢」的精神，找出轄內極需幫助或困苦的低收入家庭共300戶，給予適當的協助與幫忙。

蔡岳儒與中隊長黃鴻祺共同表示，11年來結合北港警分局團結大家力量捐贈低收入戶、獨居長者物資，冀能略盡棉薄之力助人，今年也購置在地小農地瓜300份送給需要幫助的家庭，集合眾人的力量，希望透過這些物資能盡點心力，與大家結緣，讓更多需要的人分享到愛心與關懷。

吳柏源也表示，分局與黃鴻祺先生堅定行善意念，今年邀約更多善人士共同合作，募得白米等生活物資，將分局、派出所作為一個社區關懷弱勢的中繼站，將物資轉賑給需要的居民，使得警察與民力能夠形成一個強而有力的社區關懷網，透過彼此關懷與幫助，增進警民互動關係，也間接的降低犯罪率，眾人善心實難能可貴。