週三 (22 日) 交易，在中國爆發武漢肺炎病毒後，當局已採取防疫措施，金融市場受到安撫，加上美國住房數據正面，增強市場對美國經濟維持穩固基礎的預期，美元兌其他貨幣小幅上漲，而日圓和瑞朗則因避險需求緩和而下跌。

ICE 美元指數上升 0.06% at 97.58。

全國房地產經紀人協會 (NAR) 表示，待售屋數增加 3.6% 至年率 554 萬棟，為 2018 年 2 月以來最強增長速度。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 將房市活動水準提升歸功於創造就業數量強勁、消費者信心上升，以及抵押貸款利率處於低位。

週三中國確診病例超過 470 起，死亡人數上升至 9 例，但相較 2002 年至 2003 年期間隱匿 SARS 疫情的做法，中國當局採取資訊較公開的處理方式，加上武漢封城的做法，令金融市場安心不少。

券商 Jefferies 總監 Brad Bechtel 認為，「市場對該病毒的擔憂已一夕之間解決，因為市場獲得較 SARS 當年更為透明的資訊，這舒緩投資者對該疾病演變成全球大爆發的擔憂。」

具有避險性質的日圓和瑞朗傾向在地緣政治或金融壓力時上漲，但週三兌美元上漲力道消退，美元 / 日圓大致在 109.85。

「但這不表示這問題已經脫離困境，在一切狀況真正獲得掌握前，預計還是會陸續出現一些負面消息，只是目前情況已經穩定下來。」Bechtel 說。

瑞朗本週承壓，係因數據顯示該國央行出手干預市場，阻止瑞朗升值。

與此同時，由於英國經濟數據正面，令市場降低對英國央行本月底降息的預期，英鎊大漲令美元處於不利地位，但一些分析師認為，英鎊的上漲空間有限，因為季節性因素可能會使英鎊承壓。

美銀表示，「英國大選後迄今尚未有證據顯示市場情緒廣泛回升，加上一些季節性因素，傾向讓 2 月至 3 月期間的英鎊承壓。」

歐洲央行會議後一日，歐元兌美元大致持平在 1.109。

加拿大央行維持基準利率不變，但對未來降息敞開大門，並稱將密切關注數據以衡量近期國內成長是否有加速放緩的趨勢，令加元下滑。

RBC 表示，「今日的央行聲明令我們對 4 月降息的說法更放心，市場對於年中採取行動的預期目前略高於 50%。」

截至週三 (22 日) 台灣時間 7 :15 價格：

美元指數來到 97.257。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1095 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3139 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6844 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3138 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.82 日圓。

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