新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情延燒，歐美各國大規模淪陷，繼義大利之後，西班牙疫情也瞬間暴衝。對此，今（ 24 ）日清晨有網友在 PTT 八卦版提到，歐洲單日確診數又再創新高，各國和各個屬地確診總數來到 19 萬 6849 例，占全世界一半以上，並貼出確診和死亡曲線圖，貼文立刻引發熱議。

原 PO 表示，其實歐洲各國開始做的應該叫做「社交限制」，並非真正的「封城」，認為真要到武漢那樣的地步才叫封城；但是無論如何，都僅是阻止之後的疫情持續攀升，而今日確診、死亡數仍然繼續創下新高，目前各國和各個屬地，單日就新增 2 萬 6358 例確診，確診總數來到 19 萬 6849 例，占全球總確診數的 52％ ；死亡人數的部分，各國和各個屬地，單日就新增 1416 人死亡，總死亡數來到 1 萬零 252 例，占全球總死亡數的 62.7％ 。

原 PO 也在文中貼出歐洲新冠肺炎確診人數和死亡人數，每日新增案例的曲線圖，從疫情爆發之後，曲線直線上漲，仍未見任何趨緩。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我們可不可以在有限的能力內幫幫這些國家」、「這曲線好恐怖」、「指數函數」、「歐洲已經全面失控」、「統計學不會騙人，指數成長」、「陡升」、「巴黎這邊說真的，大家還蠻遵守半宵禁規定」；但也有網友認為「義大利如果今天的確診數再下降，應該是安全了」、「還好義大利有降了」。（編輯：賴詠璿）

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