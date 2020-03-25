自中國爆發的 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 在美國持續蔓延，美國共 14 州實施外出限制，逾 40% 的人口受影響。截至今日（ 25 ）上午 10 點，境內累計共 54,812 例，其中 706 例死亡。

美國紐約州州長古莫（ Andrew Cuomo ）於當地時間 24 日晚間於記者會上表示，整個州內的確診人數累計共 25,665 例、210 死，確診人數約佔全美確診病例的一半、死亡人數為約全美三分之一，是疫情最為嚴重的州。其中紐約市內共 15,597 例， 192 例死亡。

為防止疫情擴散，美國哈佛大學在本月初宣布，並要求學生在 3 月 15 前離開校園、宿舍，23 日開學後所有課程轉為線上授課。

配合學校防疫政策，哈佛大學校長貝考（ Lawrence Bacow ）自 3 月 14 日開始居家工作，但昨日卻驚傳和其夫人也確診感染新冠病毒。據《 CNN 》報導，兩人週日（ 22 ）開始出現發燒、肌肉痠痛等病徵，目前尚未釐清傳染途徑。

據《路透社》報導，世界衛生組織（ WHO ）發言人哈里斯（ Margaret Harris ） 表示，美國可能成為下一個疫情中心。過去 24 小時內，全球 85% 的新增病例集中於歐洲、美國，其中 40% 來自美國。

哈里斯表示，目前從美國病例快速增長的情況看來，確實是有這樣的潛在可能。